400 motosikletli Marmara kıyısında çevre temizliği için gaza bastı - Haberler

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400 motosikletli Marmara kıyısında çevre temizliği için gaza bastı

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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400 motosikletli Marmara kıyısında çevre temizliği için gaza bastı Tekirdağ'da bir araya gelen 400 motosiklet tutkunu, çevre temizliği için gaza bastı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - 400 motosikletli Marmara kıyısında çevre temizliği için gaza bastı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir araya gelen 400 motosiklet tutkunu, çevre temizliği için gaza bastı. Süleymanpaşa'da yola çıkan motosikletli grup Uçmakdere'de çevre temizliği gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 400 motosiklet tutkunu, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde Turizm Haftası etkinlikleri programları çerçevesinde sahil dolgu alanda bir araya geldi. Buradan yola çıkan 400 motosikletli, Altınoava, Topağaç, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinden konvoy yaparak, kendini denizin mavisi eşliğindeki ormanın içine bıraktılar. 400 motosikletlinin konvoyu drone ile havadan da görüntülendi. Motosikletli grubun konvoyu Uçmakdere Paraşüt alanında sonra ererken, Marmara Denizi kıyısındaki doğa harikası Uçmakdere'de farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi. Çevre Temizliği sonrasında ise motosikletli grup pilates yaptı. Pilatesten sonra ise etkinlik sona erdi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, programa destek veren bütün motosikletlilere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Motosiklet, Tekirdağ, Marmara, Turizm, Güncel, Haberler

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