Üye Girişi
Haberler

40 Yıldır Tahtaya Şekil Vererek Geçimini Sağlıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Depremin vurduğu Hatay'da, 40 yıllık ahşap ustası yerle bir olan Uzun Çarşı'daki iş yerini bırakmadı. Ahşap oymacılığı yapan Halil İbrahim Sümer, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleğin kentteki son temsilcisi olarak, 'Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum' dedi.

40 yıldır tahtaya şekil vererek geçimini sağlıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da, 40 yıllık ahşap ustası yerle bir olan Uzun Çarşı'daki iş yerini bırakmadı. Ahşap oymacılığı yapan Halil İbrahim Sümer, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleğin kentteki son temsilcisi olarak, "Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum" dedi.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Hatay'da da büyük yıkım yaşandı. Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı da depremde yerle bir oldu. Uzun Çarşı'nın 40 yıllık esnafı Halil İbrahim Sümer, ekmek teknesini bırakmayarak işyerini yeniden ayağa kaldırdı. Tahtalara şekil vererek geçimini sağlayan Sümer, ahşap dükkanında; doğrama, hamur tahtası, kaşıklar, sofra masası, kaseler gibi eşyalar yapıyor. Dedesinden ve babasından gördükleriyle çocukluk zamanlarından beri ahşap oymacılığı yapan Sümer, ahşabı oyarak yaptığı eşyaları ortalama 40 ila 800 TL arasında satıyor.

"Çocukluğumdan beri bu mesleği seviyorum"

40 yıldır tahtalara şekil verdiğini ifade eden Halil İbrahim Sümer, dükkanda genelde ahşap işleri yaptığını belirterek, "Bu dükkanda 40 yıldır; doğrama, hamur tahtaları, kaşıklar, sofra masası ve tokmaklar gibi eşyaları yapıyorum. Dedemden ve babamdan gördüklerimi yapmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği seviyorum" dedi.

"Gençlerimiz çağrımı dinleyip bu mesleği devam ettirsinler"

Ahşap oymacılığı mesleğinin son temsilcisi olduğuna dikkat çeken Sümer, kendinden sonra bu işi yapacak kimsenin olmadığını ve belli bir zaman sonra bu mesleği bırakacağını vurgulayarak, "Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Gençlerimiz çağrımı dinleyip bu mesleği devam ettirsinler. Şimdiki gençler masa başı iş istiyorlar ama bu zamanda zor. Bazı insanlar emeğe çok saygı duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Sümer Antakya Hatay Deprem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title