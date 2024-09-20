40 Yıl Sonra Perre Antik Kent'te Tarihi Eserler Yeniden Sergilenmeye Başladı

Tarihi objeler 40 yıl sonra yeniden Perre Antik Kentte sergilenmeye başladı

ADIYAMAN - Yaklaşık 40 yıl önce Perre Antik Kentten çıkartılan 10 tarihi obje ihbar üzerine bulunarak yeniden Perre Antik Kentte sergilenmeye başladı.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te yeni tarihi objeler sergilenmeye başladı.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bölgede yaşayan vatandaşlar, 'Perre Antik Kente ait eserlerin 1 kilometre uzaklıktaki bir alanda olduğu' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, alanda yaptıkları araştırma ve incelemede Kommagene ve Roma dönemine ait kabartma, içlik, sütun ve çeşitli mimari parçalardan oluşan 10 adet eser tespit etti.

Perre Antik Kent alanından 40 yıl önce bilinmeyen bir nedenden dolayı başka alana taşınan eserler, yıllar sonra ait oldukları yere getirilerek sergilenmeye başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Perre Antik Kentinde yaşayan insanlar, yaklaşık 40 yıl önce burada mimari parçaların Perre Antik Kentinin güney kısmında bulunan, bir kilometre güney kısmında bulunan alana götürüldüğünü söylemişlerdi. Bizde bu alanda yaptığımız inceleme sonucunda yaklaşık 10 mimari parça tespit ettik. Bu mimari parçaların tekrar 40 yıl sonra Perre Antik Kentine getirerek ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Arkamda görmüş olduğunuz mimari parçalar Ortaçağa ait kilise duvar yapısına ait bir parça, yine bir işlik ve sütun parçaları ve işliğin üzerindeki bir insan kabartması, bir tiyatroya ait mimari kabartma üzerindeki insan kabartması görüyoruz" diye konuştu.