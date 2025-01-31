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40 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

40 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlü A.A'yı yakaladı.

Firari hükümlü A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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