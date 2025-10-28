40 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Yapılan sorgulamada, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M. (46) olduğu belirlendi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.