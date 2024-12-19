40 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü İstanbul'da Yakalandı
Hakkında dolandırıcılık suçlarından 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 lira para cezası bulunan, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel