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40 Milyon Dolarlık Nakit Para Yardımı Afganistan'a Ulaştı

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40 Milyon Dolarlık Nakit Para Yardımı Afganistan'a Ulaştı

KABİL, 21 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın merkez bankası da Afganistan Bankası'ndan (DAB) yapılan açıklamaya göre nakit sıkıntısı çeken, savaştan zarar görmüş ülkeye insani yardım olarak gönderilen 40 milyon ABD doları Salı günü ülkeye ulaştı.

KABİL, 21 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın merkez bankası da Afganistan Bankası'ndan (DAB) yapılan açıklamaya göre nakit sıkıntısı çeken, savaştan zarar görmüş ülkeye insani yardım olarak gönderilen 40 milyon ABD doları Salı günü ülkeye ulaştı.

Bu, uluslararası toplumun ekonomik olarak yoksul ülkenin döviz rezervini artırmasına yardım etme desteğinin bir parçası olarak Afganistan'a 9 Şubat'tan bu yana ulaşan dördüncü parti nakit para.

Yeni gelen yardımın özel bir ticari bankaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, DAB'ın Afganistan'daki bankacılık sistemini güçlendirecek her türlü mali desteği memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Afganistan, uluslararası toplumun savaştan zarar gören ülkenin ekonomisini istikrara kavuşturmaya yardımcı olmak için yaptığı insani yardımın bir parçası olarak son 16 ayda yaklaşık 2 milyar dolar nakit para aldı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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