'40 metrelik falezden atlayış ölümcül olabilir'

ANTALYA'da gençler, özellikle yaz aylarında yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerden denize atlıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, yüksekten atlama nedeniyle boyun, sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek ağır travmaların ölüme kadar gidebileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, yaz mevsimiyle birlikte Antalya'da yüksekten düşme vakalarının sık görüldüğüne dikkat çekti. Yaklaşık 30- 40 metre yüksekliğindeki falezlerden gerek intihar, gerek alkol sonrası denge kaybı nedeniyle, gerekse eğlence uğruna atlayan genç ve çocukların hayatlarını tehlikeye attığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten atlama nedeniyle boyun sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek ağır travmaların ölüme kadar gidebileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten atlamanın ölüme kadar gidebileceğini belirterek, "Sınır vermek uygun değil ama 6 metre bizde sınırdır. 6 metrenin üzerinde çok ağır şiddetli yaralanmalar, 20 metrenin üzerinde de tamamen ölümcül yaralanmalar gözleniyor. Tabi ki metre önemli değil. 1 metreden ya da 50 santimetreden atlayıp yine bu tarz tehlikelerle karşılaşanlar olabilir. O yüzden ne olursa olsun, eğlence aktivitesi amacıyla yüksekten atlamak oldukça tehlikeli" dedi.