ADALET Bakanlığı'nın yeni 'Adli Sicil Bilgi Sistemi' (ASBS) ile 28 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 12 yeni yabancı dil daha eklendi. Böylelikle 40 dilde adli sicil belgesi alınabiliyor.

ASBS ile ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı. Bakanlık tarafından geliştirilerek, yenilenen ASBS ile Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verildi. 2022 yılında ise Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesine başlanmasıyla adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28'e yükseldi.

Bakanlık, ayrıca Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaları sürdürüyor.