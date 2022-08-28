Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR SOLUĞU SÜS HAVUZUNDA ALDI

Güncel Haberler

DİYARBAKIR'da 40 dereceye varan sıcaklıktan bunalan çocuklar, soluğu girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzlarında aldı.

DİYARBAKIR'da 40 dereceye varan sıcaklıktan bunalan çocuklar, soluğu girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzlarında aldı.

Diyarbakır'da 40 dereceye varan kavurucu sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için süs havuzlarını tercih etti. Sur ilçesinde bulunan ve kentin sembolü haline gelen Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na çoğu aileleriyle gelen çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinledi. Yaz boyunca çocukların tercih ettiği mekan haline dönüşen parkta ebeveynler de ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

Havuza giren 12 yaşındaki Yusuf Deniz, Anzele'nin Diyarbakır'da yüzülecek en iyi yer olduğunu söyleyerek, 'Bazı çocuklar Dicle Nehri'ne giderek suda boğuluyor. Aileleri onlardan haber alamıyor. En güvenilir yer burasıdır. Gelsinler buraya. Tertemiz suyu var. Bu güneşli günde, bu sıcak havada en güzel yer bence burasıdır' dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Sur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title