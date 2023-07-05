40 Derecede Atı Arkasına Bağlayıp Koşturdular

- 40 derecede atı aracın arkasına bağlayıp koşturdular

Sıcak hava da bağlı olduğu aracın arkasında koşan at yürek burktu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir minibüsün arkasına bağlanarak 40 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığında kilometrelerce koşturulan atın durumu yürekleri burktu.

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı'nda dün cep telefonu ile kaydedilen görüntüde bir minibüsün ardına bağlanan at, yoğun akan trafikte şehir merkezine doğru ilerlediği görüldü. Görüntüde, yorgun ve bitap düştüğü göze çarpan zavallı hayvanın bağlı olduğu minibüsü kullanan sürücüye diğer sürücülerce tepki gösterildi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği günde, yapılan eziyet 'bu kadarı da pes' dedirtti. İddiaya göre atın minibüs ardında ilerleyişi kilometrelerce sürerken, duyarsız sürücü hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydı.