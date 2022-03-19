40 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 KADIN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 KADIN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan A.C. (21) ile hırsızlık suçundan aranan N.C. (19) adlı 2 kadın, taksiyle kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan A.C. (21) ile hırsızlık suçundan aranan N.C. (19) adlı 2 kadın, taksiyle kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde 2 eve dil düşürme yöntemiyle girilip yaklaşık 40 bin TL değerinde 1 altın yüzük, 1 bilezik, 1 küpe, 2 bileklik ve 2 altın zincir çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık şüphelilerinin A.C. ve N.C. isimli 2 kadın olduğunu tespit eden polis, bu kişilerin taksiyle il dışına kaçmak üzere olduklarını belirledi. Şüphelilerin bulunduğu taksiyi takip edip durduran polis ekipleri, A.C. ve N.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, çaldıkları ziynet eşyaları ele geçirildi. N.C.?nin hırsızlık suçundan aranmasının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

40 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 KADIN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

40 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 KADIN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

40 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 KADIN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

40 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 KADIN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title