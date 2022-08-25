4 yıl önce yediemin otoparkına çekilen otomobil, hurdaya döndü

ANKARA'da Atakan Küçük'ün (42) 1995 model otomobili, kefil olduğu arkadaşından kalan borcu ve banka borcu nedeniyle 2018'de yediemin otoparkına çekildi. Borcunu kapatmaya karar veren Küçük, otomobilini kontrol etmek için otoparka gittiğinde birçok parçasının söküldüğünü ve hurdaya döndüğünü gördü. Küçük, otopark hakkında şikayette bulundu.

Ankara'da yaşayan kaynak ustası Atakan Küçük, iddiaya göre, 2018'de arkadaşı Nurdan K.'nin 40 bin liralık borcu için kefil oldu. Borcunu ödemeyen Nurdan K., bir süre sonra kayıplara karıştı. Bu süreçte borcu ödemekte zorlanan Küçük, bankaya da 7 bin TL borçlandı. Bunun üzerine Ankara 10'uncu İcra Dairesi'nce Küçük'ün otomobiline haciz konuldu. Jandarma tarafından uygulama noktasında el koyulan otomobil, daha sonra yediemin otoparkına çekildi. 4 yıllık süreçte borcunun bir kısmını ödeyen ve tamamen kapatıp aracını almak isteyen Küçük, öncesinde otoparka gidip otomobili kontrol etmek istedi. Aracının birçok parçasının söküldüğünü ve hurdaya döndüğünü gören Küçük, polise giderek otopark hakkında şikayette bulundu. Polis, otoparkta incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.