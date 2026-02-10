Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel