4 yavru kedi, boğazları ve karınları kesilmiş olarak bulundu

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, bir binanın bodrum katında 4 yavru kedi boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu. Sitede oturan, yavru kedilerin yiyecek ve bakımını üstelenen Fatma Sarı (46), "Elimizde beslediğimiz daha 1,5 aylık yavrular, bunları o halde gördüğünüzü düşünün. Bunu yapan yarın çocuğa, kadına, insana ne yapmaz" dedi.

Olay, cuma günü Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere Boğazı Sokak'ta bulunan bir sitede kedilerin yiyecek ihtiyacını eşi ve birkaç komşusu ile gönüllü üstlenen hayvansever Fatma Sarı, 4 yavrunun eksik olduğunu fark edip, aramaya başladı. Sarı ve hayvanseverlerin arama çalışması sürerken, site yöneticisi yavru kedileri boğazı kesilmiş halde apartmanın bodrum katında merdivenlerin altında bulduğunu söyledi. 1,5 aylık yavruların boğazı ve karnı kesilmiş, kafalarının da ezilmiş olduğunu gören hayvanseverler gözyaşlarına hakim olamadı. Şüphelilerin bulunması için polise başvuracaklarını belirten hayvanseverler, savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Adrese gelen polis ekipleri, kedileri kesen kişinin kimliğini araştırıyor.

Olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Sarı, "Yöneticimiz o gün polise ifade vererek şikayetçi olmuş, ayrıca biz de birkaç kişi toplanıp yine şikayetçi olacağız bunun üstü örtülmesin diye. Biz, kayboldukları gün kahrolduk gece saatlerine kadar uyumadık, ağladık. Elimizde beslediğimiz daha 1,5 aylık yavrular, bunları o halde gördüğünüzü düşünün. Söylenecek hiçbir şey yok. Bunu yapan yarın çocuğa, kadına, insana ne yapmaz. Nasıl bir yerde yaşıyoruz, kimlerle yaşıyoruz bilmiyorum. Bu kadar canilik, neyin kini bu kadar, bu hayvanlara neyin kini. Üzgünüz bir yerlerde açık kapı bulmaya çalışıyoruz. Hayvan dernekleriyle birlikte sosyal medyada canlı yayınlar yaptık inşallah bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.