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4 yaşındaki Şengül ve babası, 132'nci saatte enkazdan kurtarıldı

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4 yaşındaki Şengül ve babası, 132'nci saatte enkazdan kurtarıldı

kurtarma (JAK) ekipleri, 132 saat sonra Sezai Karabaş (30) ve kızı Şengül Karabaş'ı (4) 6 katlı binanın enkazından sağ çıkardı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma arama- kurtarma (JAK) ekipleri, 132 saat sonra Sezai Karabaş (30) ve kızı Şengül Karabaş'ı (4) 6 katlı binanın enkazından sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te, İslahiye ilçesindeki Kardelen Apartmanı'nın enkazından sevindirici haber geldi. Ekipler, enkaz altından ses duydu. Yapılan çalışmalar sonrası enkazdaki Sezai Karabaş ile kızı Sengül Karabaş'ın sağ olduğu tespit edildi. Jandarma arama- kurtarma ekipleri, 132 saat sonra ilk olarak Şengül Karabaş'ı, kısa süre sonra da babası Sezai Karabaş'ı sağ çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede baba-kızın durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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