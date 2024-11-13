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4 Yaşındaki Osman Alp'ten Sevimli Yardım

4 Yaşındaki Osman Alp'ten Sevimli Yardım
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım eden 4 yaşındaki Osman Alp, sevimliliğiyle görenleri gülümsetti. İşçiler, minik çocuğun el arabasını kumla doldurarak onun yardım isteğini geri çevirmedi ve ona çikolata hediye etti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım eden 4 yaşındaki Osman Alp, görenleri gülümsetti.

Yakakent Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen yol bakım çalışması sırasında belediye işçilerinin yanına oyuncak el arabası ile gelen küçük çocuk, işçilere yardım etmek istedi.

Belediye işçileri küçük çocuğun el arabasını kumla doldurarak talebini geri çevirmedi.

Bir süre işçilere yardımcı olan minik Osman Alp'in sevimli halleri görenleri gülümsetti.

Belediye işçileri küçük çocuğa teşekkür ederek çikolata hediye etti.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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