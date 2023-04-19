4 yaşındaki lösemi Adil'e LÖSEV desteği

ESKİŞEHİR'de lösemi hastası Adil Ayaz Ocak'ın annesi Ummuhan Ocak, LÖSEV'in desteğiyle çocuğunun tedavisinin 1 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, "LÖSEV'den detaylı bilgimiz yoktu. Maddi ve manevi olarak desteklerini hiç esirgemediler bizden. Adil Ayaz'a hastane ve ev ziyaretleriyle çok destek verdiler" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan Erkan ve Ummuhan Ocak çiftinin 4 yaşındaki çocuğu Adil Ayaz'a geçen yıl ocak ayında yüksek ateş şikayetiyle gittiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı konuldu. Hastaneye yatırılan Adil Ayaz'ın tedavisine başlandı. Baba Erkan Ocak, Bozüyük ilçesinde oturup, Eskişehir'de tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Eskişehir'de bulunan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile irtibat kurduklarını ve hastalığın tedavi süreciyle ilgili bilgi aldıklarını ifade eden anne Ummuhan Ocak ise "Geçen yıl yüksek ateş şikayetiyle gittiğimizde lösemi tanısı konuldu. Hemen çocuğumuzun yatışı yapıldı ve tedaviye başlanıldı. Bozüyük ilçesinde oturuyoruz ve tedavimiz Eskişehir'deki hastanede sürüyor. Bu nedenle ulaşımda sıkıntılar yaşadık. Tedavi sürecinde sürekli hastanede olduğumuz için Adil Ayaz da bundan çok etkilendi. Sürekli evi özlediğini söyleyerek eve gitmek istedi. Bu bizi de psikolojik olarak etkiledi. Daha sonra LÖSEV'in bize bu konularda destek verebileceğini öğrendik. Eşim hemen LÖSEV ile irtibat kurdu. Bizi çok iyi karşıladılar, tedavi sürecini anlattılar. LÖSEV'in bu kadar kapsamlı destekleri olduğunu detaylı olarak bilmiyorduk. Maddi, manevi ve sosyal olarak desteklerini hiç esirgemediler bizden. Adil Ayaz'a da hastane ve ev ziyaretleriyle çok destek verdiler" dedi.Baba Erkan Ocak, LÖSEV'in destekleri sayesinde oğlunun tedavi sürecinin çok iyi bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu süreçte maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız oluyordu. Bu anlamda bize LÖSEV çok destek oldu. Bu süreçte işimden ayrılmak zorunda kaldım. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyorduk ve LÖSEV'in desteği sayesinde şu anda oğlumun tedavisi olumlu devam ediyor" diye konuştu.