4 Yaşındaki Enes Çelebi Kamyonetten Düştü, Hayatını Kaybetti

4 Yaşındaki Enes Çelebi Kamyonetten Düştü, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da akrabalarının nişanına giden Enes Çelebi, bir kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, akrabalarının nişanına gidip bir kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken düşen Enes Çelebi (4), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokakta meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve amcasına ait olan 09 DL 053 plakalı kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen Enes Çelebi ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayrıca Enes Çelebi'nin cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi ve annesi Durdu Çelebi'nin tek çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.