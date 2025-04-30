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4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Yaralandı

4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Ayşe S., evinin penceresine tırmanarak düştü. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin penceresine tırmanıp, yaklaşık 4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen 4 yaşındaki Ayşe S., yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazimagosa, Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, odasında uyun oynadığı sırada pencereye tırmanan Ayşe S., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden apartman önündeki moloz çuvallarının üzerine düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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