4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Alkas, ağır yaralandı (2)
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HAYATINI KAYBETTİAlmanya'dan ailesiyle birlikte Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen ve 4'üncü kat balkonundarn düşerek ağır yaralanan Alkas Arı (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Almanya'dan ailesiyle birlikte Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen ve 4'üncü kat balkonundarn düşerek ağır yaralanan Alkas Arı (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkas'ın cenazisi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, -
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel