4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi Tamamlandı

"Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi" ana temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liseler Zirvesi tamamlandı.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı (BEKV) organizatörlüğünde, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğiyle Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, programın kapanışında yaptığı konuşmada, 56 İslam ülkesinden gelen öğrencileri İstanbul'da buluşturan bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yelkenci, programda İslam dünyasının sorunlarının cesurca konuşulup, teknoloji, insan hakları, afetler gibi önemli konuların masaya yatırıldığını ve çözüm önerileri sunulduğunu belirtti.

Programa daha önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak katıldığını aktaran Yelkenci, "O dönem zirve Kudüs-ü Şerif hakkındaydı şimdi yine Filistin hakkında. Maalesef konu değişmiyor. Çünkü Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde zulüm devam ediyor. Dünyada bu sorunlara, bu insani meselelere çözüm üretecek bir anlayışın hakim olması gerekliliğini, ihtiyacını çok net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Yelkenci, bakanlık olarak öğrencilerin karakter özelliklerinin güçlenmesi için de yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BEKV Vakfı Başkanı Şaban Kurt ise zirvenin büyük bir başarıyla sona erdiğini, gençlerin çok önemli konuları tartıştığını ve çözüm önerileriyle geleceğe ışık tutacaklarını kaydetti.

ICYF Başkanı Taha Ayhan da İslam dünyası başta olmak üzere dünyadaki adaletsizliklerin ve haksızlıkların ele alındığı zirvede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ayhan, zirve vesilesiyle gençlerin bir araya gelip çok önemli konulara gerçekçi çözümler ürettiğini bildirdi.

İslam dünyasındaki sorunlar konuşuldu

Gençliğin entelektüel kapasitelerini geliştirmek ve gençler arasında İslam İşbirliği Teşkilatını önde gelen uluslararası bir kurum olarak tanıtmak amacıyla düzenlenen 4 günlük zirveye 56 İslam ülkesinden öğrenciyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Zirvede, Filistin başta olmak üzere İslam dünyası ile yeryüzündeki sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri tartışıldı.