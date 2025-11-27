Haberler

4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu Cizre'de Düzenlenecek

Cizre'de 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda 'Melaye Ciziri'nin Ahlak ve Anlayışı' teması işlenecek. Toplamda 111 akademisyenin katılımıyla 17 oturumda bildiriler sunulacak.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yarın "4.Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle 28-29 Kasım'da bir otelde düzenlenecek sempozyumda, "Melaye Ciziri'nin Ahlak ve Anlayışı" teması işlenecek.

Irak, İran, Suriye, Endonezya, Ürdün ve Almanya'dan 16, 23 üniversiteden 95 olmak üzere toplam 111 akademisyenin katılacağı sempozyumda, 17 oturumda 85 akademisyen bildiri sunacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
