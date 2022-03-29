4. Uluslararası İstanbul Trienali, 12 Mayıs'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Sanat Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Trienali'nin dördüncüsü "Heterotopik Mekanlar Olarak Sınırlar ve Surlar" başlığıyla, 12 Mayıs-13 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Yedikule Hisarları Açık Hava Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte, sanatın evrensel gelecek tasarımında yer alabilmesi ve etkin olabilmesi için eleştirel düşünme, empati geliştirme, paylaşma, eşitlik, inovasyon, çoğulculuk, bilimsellik, sürdürülebilirlik niteliklerini uluslararası sanatsal üretim ve paylaşımlarını arttırmak amaçlanıyor.

Trienal'de, Türkiye'den ve dünyadan 30'dan fazla sanatçının 3 boyutlu materyal ile üretilmiş video-projeksiyon-mapping, NFT, ses ve ışık yerleştirmeleri, heykel, performans ve video işlerine yer verilecek.

Aynı zamanda etkinlik kapsamında, sergi programı dışında sanatçı atölyeleri, ücretsiz rehberli turlar, söyleşi ve performans gösterileri de gerçekleştirilecek.