'4. Uluslararası Genç Yazarlar Kurultayı', 3 Haziran'da başlayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği "Uluslararası Genç Yazarlar Kurultayı", 3-5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaş altı 40 gencin deneyimli yazarlarla buluştuğu kurultayın ilki 2016'da Ankara'da, ikincisi 2018'de "Gençler ve Edebiyat" temasıyla ve üçüncüsü "Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat" temasıyla Yalova'da gerçekleştirildi.

Genç yazarlara kendilerini ifade etme imkanı sunmayı amaçlayan kurultayda katılımcılar, bu yıl da Türkiye'nin farklı şehirlerinden yazarlarla tanışma fırsatı elde edilebilecek ve tecrübelerinden istifade etme imkanı da bulabilecek.

4. Uluslararası Genç Yazarlar Kurultayı'na basılı bir eseri bulunan, daha önce yazıları çeşitli süreli yayınlarda yayımlanan ve 30 yaşını aşmamış herkes başvuru yapılabilecek.

Kurultaya son başvuru tarihi ise 13 Mayıs olarak belirlendi. Başvurular, TYB'nin belirlediği kurul tarafından değerlendirilecek.

Kurultaya başvurmak için başvuru anketini doldurduktan sonra yayımlanmış herhangi bir yazısın katılımcılar, "tybgencyazarlarkurultayi@gmail.com adresine gönderebilir.