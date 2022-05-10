4 Temmuz'da Havai Fişeklerin Yerini Drone'lar mı Alıyor?

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları için havai fişekler, Amerikalılar için olmazsa olmazlardan. Ancak çok sayıda eyalet, 4 Temmuz'u bu yıl havai fişekler yerine drone gösterileriyle kutlamayı planlıyor

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