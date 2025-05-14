4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde 86 karar yer aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'ndaki değerlendirmeler sonucunda 86 kararın sonuç bildirgesinde yer aldığını belirterek, "Bu çalışmaların tamamı, politika setimiz için her zaman başvuracağımız önemli kaynak olacaktır." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarım ve gıda sektörünün, geçici veya dışsal risklere karşı dayanıklı hale geldiğini bildiren Yumaklı, ülke topraklarının yüzde 80'inde yürütülen faaliyetlerden sorumlu bir Bakanlık olmanın bilinciyle var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Yumaklı, Bakanlık olarak son dönemde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Tarımımız için hayati önemdeki üretim planlaması sürecini başlattık. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınmasından işlenmeyen tarım arazilerinin değerlendirilmesine kadar birçok alanda önemli mesafe katettik. Bu düzenlemelerle, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvancılıkta yeni yol haritasıyla bu sektörün altyapısını güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını, hayvan varlığının bu sayede artış sürecine girdiğini belirten Yumaklı, çiftçilerin, küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha az hissetmesi için sulama yatırımlarına hız verdiklerini anlattı.

Yumaklı, güvenilir gıda çalışmalarının önemine işaret ederek, yasal düzenlemeler, kararlı denetimler, caydırıcı cezalar ve toplumun şeffaf şekilde bilgilendirildiği yeni sistemle, bu alanda farklı bir süreci başlattıklarını bildirdi.

Ormanları yangınlara karşı korumak için hava ve kara unsurlarını güçlendirdiklerini aktaran Yumaklı, teknoloji ve yapay zekayı kullandıkları tedbirler sonucunda, dünya tarihinin en sıcak yazını, ormanlar için büyük tehlike olmadan atlattıklarına dikkati çekti.

"Kararlar vizyonumuzun temelini oluşturacak"

Yumaklı, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar, afetler ve kırılgan tedarik zincirlerinin dünya genelinde gıda arz güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığının altını çizerek, tarım ve gıdanın küresel ölçekte daha stratejik bir konuma geldiğini ve bunu fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin, bu küresel ihtiyacın çözüm ortağı olacak nadir ülkelerden olduğuna işaret eden Yumaklı, dünyanın içinden geçtiği değişimi iyi algılayıp, buna adapte olacak zemini oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti.

Yumaklı, tarım, orman ve su sektörlerdeki dönüşümü yakalamak için geleceği bugünden planlamaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık yeni vizyon ortaya koymanın gerekliliğiyle 4. Tarım Orman Şurası sürecini eylül ayında başlattık. Şurada, 87 üniversiteden 288 akademisyen, 234 STK, oda, birlik ve kooperatiften 417 temsilci, özel sektörden 205 katılımcı ve kamudan 687 uzman personel olmak üzere toplam 1597 üye yer aldı. İlk kez bu şurada atölye çalışmaları yapıldı. Herkesi sürece dahil ederek, bütün sorunlarımızı konuştuk, çözüm yollarını birlikte aradık. Şuramızda 373 hedef ve bunlara bağlı 2 bin 977 strateji ortaya konuldu. Bütün bunlar şura üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Bütün değerlendirmelerin ardından 86 karar sonuç bildirgesinde yer aldı. Bu çalışmaların tamamı, politika setimiz için her zaman başvuracağımız önemli kaynak olacaktır. İnşallah 4. Tarım Orman Şura'mızda alınan kararlar, vizyonumuzun temelini oluşturacaktır."