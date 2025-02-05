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4 Şubat Dünya Kanser Günü Farkındalık Standı Ziyareti

4 Şubat Dünya Kanser Günü Farkındalık Standı Ziyareti
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek farkındalık oluşturdu. Kanser tarama programları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler paylaştı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında farkındalık standını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Medine Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan "Dünya Kanser Günü Farkındalık Standı"nı gezen Erşan, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Stantta görev yapan personele teşekkür eden Erşan, ülkede yürütülen kanser tarama programları hakkında bilgi verdi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını aktaran Erşan, şunları kaydetti:

"İlimizde 2024 yılı verilerine baktığımızda, 51 bin 417 kişiye meme kanseri taraması yapıldı. 902 kişi ileri teşhis merkezine sevk edildi. 79 kişinin erken evrede meme kanseri tespit edilip tedavileri devam etmektedir. 65 bin 921 kişiye serviks kanseri taraması yapılmış olup, 521 kişi ileri teşhis merkezine sevk edilmiştir. 46 kişinin erken evrede serviks kanseri tespit edilip tedavileri devam etmektedir. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde 64 bin 924 kişiye kolon kanseri taraması yapıldı. 250 kişi ileri teşhis merkezine sevk edildi. Kolon kanseri tespit edilen 4 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir."

Erşan'a ziyaretinde Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Özlem Ulutabanca eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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