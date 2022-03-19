4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 4 polisin hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darp edip yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava dosyasına, olay anına ilişkin görüntüler delil olarak sunuldu.

Geçen yıl 22 Ağustos akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Cumhuriyet Parkı yanında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'a kimlik sordu. Kimliğini gösteren Kurt, polis memurunun "Buradan git" demesi üzerine "İstersem giderim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine polisler Kurt'u darbetti ve polis merkezine götürdü. 'Polise direnmek' suçlamasıyla ifadesi alınan Kurt, daha sonra hastaneye götürüldü. Çenesinin kırık olduğu ve beyin kanaması şüphesi bulunduğu belirlenen Kurt, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyat edildi. Kurt'un şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda polis memurları İbrahim Ş., Alper Y., Eyüp T. ve Serdar Ö. hakkında 'işkence' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.