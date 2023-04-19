4 ÖĞRETMENİN ÖLDÜĞÜ YOLDA KAYALAR KONTROLLÜ OLARAK YOLA DÜŞÜRÜLÜYOR

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş makinalarıyla dağlık bölgedeki kayalar kontrollü olarak yola düşürülüp temizleniyor.

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kısıklı mevkiinde Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman sahası olan Kısıklı Mevkii'nde depremlerden ve aşırı yağışlar sonucu kopan kaya parçaları iş makinalarıyla kontrollü olarak yola düşürülüyor. Araç trafiğine kapatılan yola dökülen kayalar da ekipler tarafından temizleniyor. (DHA)