4 Metrelik Su Kuyusunda Arama

4 METRELİK SU KUYUSUNDA ARAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmalarının 8'inci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin mahalledeki su kuyularında başlattığı çalışmalar sürüyor. Dalgıç ekipler, derinliği 4 metreyi bulan su kuyularına yeniden girerek, arama çalışması yaptı. Aramalarda Narin'e bir ize rastlanmadı.

Öte yandan, mahallede oluşturulan uygulama noktalarında mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da sürüyor.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,