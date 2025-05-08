Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi

4. Kocaeli Film Festivali Finalistleri Açıklandı

4. Kocaeli Film Festivali Finalistleri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nde 'ulusal en iyi ilk film', 'ulusal en iyi kadın oyuncu' ve 'en iyi görüntü yönetmenliği' kategorilerinin finalistleri belli oldu. Ödüller, 25 Mayıs'ta Derince Gösteri Merkezi'nde sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 21-25 Mayıs'ta düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nin "ulusal en iyi ilk film", "ulusal en iyi kadın oyuncu", "ulusal en iyi erkek oyuncu" ve "en iyi görüntü yönetmenliği" kategorileri ile kısa film dalında "animasyon" ve "ulusal kısa film" finalistleri belli oldu.

Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "Ulusal en iyi ilk film" kategorisinde finalistler arasında Soner Sert'in yönetmiş olduğu "Acı Kahve", Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı" ve Baran Gündüzalp'in "Rosinante" filmleri yer aldı.

"Ulusal en iyi kadın oyuncu" adayları "Acı Kahve" filmindeki rolüyle "Nazan Kesal", "Rosinante" filmiyle "Nilay Erdönmez" ve "Hakkı" filmindeki performansıyla "Hülya Gülşen" olarak açıklandı.

"Ulusal en iyi erkek oyuncu" adayları "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar, "Acı Kahve" filmiyle Reha Özcan ve "Tebessüm" adlı filmle Onur Buldu adaylar arasında yer aldı.

"En iyi görüntü yönetmenliği" dalında adaylar "Hakkı" filmiyle Burak Baybarsn ve "Cadı" filmiyle Şafak Ildız olarak açıklandı.

Kısa film dalında "en iyi animasyon" kategorisinde Mustafa Keskin'in "Ari-6427", Burcu Ejderoğlu'nun "Budu", Mustafa Tek'in "Devekuşu Paradoksu", Selçuk Ören'in "Exiles" ve Hamide Enise Aytekin'in "Onlar" adlı projeleri finalist olarak açıklandı.

"Ulusal kısa film" kategorisinde ise Ahmet Sami Kuriş'in "Doğudan Gelen Hayalet", Çamran Azizoğlu'nun "Kravat", Yakup Tekintangaç'ın "Mori", Mert Erez'in "Rehber", Deniz Büyükkırlı'nın "Tavuk Suyuna Çorba" ve Asena Yıldırım Konya'nın yönetmiş olduğu "Sevim ile Kiraz" adlı film projeleri açıklandı.

Ödüller, 25 Mayıs Pazar Derince Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek festivalin kapanış töreninde sahiplerini bulacak.???????

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.