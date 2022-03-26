4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın, spor salonu açmak için ortak olan 2 grup arasında 22 bin lira alacak nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, ağır yaralı 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Olay, 22 Mart gecesi, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ö. (24) ve arkadaşı Atakan A. (21) spor salonu açmak için Erdem K. (23) ile ortak oldu. İki arkadaş, Erdem K.'ye iş yeri açma hazırlıkları için 22 bin lira para verdi. İş yerini belirledikleri sürede açamayan ortakların arası bozuldu. Ahmet Ö. ve Atakan A., verdikleri 22 bin lirayı ortaklarından geri istedi. Para geri ödenmeyince taraflar arasında husumet oluştu.