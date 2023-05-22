4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDISamsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.