4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı (2)
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TUTUKLANDISamsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel