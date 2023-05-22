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4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı (2)

4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDISamsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samsun Güncel Haberler

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