4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı

SAMSUN'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Okan Uludoğan, tedavisi sonrası gözaltına alındı.

SAMSUN'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1'i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Okan Uludoğan, tedavisi sonrası gözaltına alındı. Aynı gerekçeyle ehliyetine el konulduğu belirlenin Uludoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, 19 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk'un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk'un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti. Yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Yapılan kontrollerinde 2,13 promil alkollü çıkan Okan Uludoğan hastanedeki tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Uludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.Bu arada, Selahattin Ocak'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.