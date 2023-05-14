4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÖLET FACİASINDA CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

4 kişinin öldüğü gölet faciası öncesi son fotoğraf (2)

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, yıl sonu pikniğine gittikleri Akdağ Kocayaylaya'da gölette boğularak hayatını kaybeden Mehmet Can Küçükoğlu ve teyze oğlu Ramazan Aydın Hocalar ilçesine bağlı Davılga köyünde, Halil Erkan ise Hocalar ilçesi Çalca köyünde toprağa verildi. Mehmet Can Küçükoğlu ve Ramazan Aydın için köy meydanında öğle vakti cenaze töreni yapıldı. Cenazeye Hocalar Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Köy muhtarı Süleyman Çakır, genç yaşta kızını kaybettiği için evlat açısının ne olduğunu iyi bildiğini anlatarak, "Duyumumuza göre bu çocuklar lise son sınıf öğrencisi olduğu için aralarında para toplayarak veda gezisi düzenlemişler. Köydeki şoför arkadaşa rica etmişler. Gölün etrafında bir gencin ayağı kayarak göle düşmüş. Ardından onu çıkarmak için bir arkadaşı daha girmiş. Sonra diğerleri kurtarmak amacı ile göle atlamış. İlk iki düşen çocuk kurtulurken, diğerleri de hayatını kaybetmiş. 1 öğrenci ve 1 şoför köyümüzde, akraba bunlar. Çok üzgünüz" dedi.

VALİ: BÜYÜK BİR ACI YAŞANDI

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da olayla ilgili savcılığın çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak üzere eşi Burhan Selim Yiğitbaşı ile kent merkezindeki Şemsettin Karahisar-i Ortaokulu'na gelen Vali Yiğitbaşı, gazetecilere açıklama yaptı. Cumhuriyet savcılığının olayın yaşandığı andan itibaren gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Vali Yiğitbaşı, "İlk aldığımız bilgilerde sadece gölette yüzmeye girdikleri konusunda tereddüdümüz oldu. Daha sonra fotoğraf çektirmek için düştüklerini öğrendik. Gerçekten ne söylenebilir ki büyük bir acı yaşandı. Hepsinin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Araştırmalar devam edecek. Netleştikten sonra basınımızla paylaşacağız" diye konuştu. (DHA)