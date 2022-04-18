4 kedi birbirine kordon bağıyla yapışık doğdu

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kordon bağı birbirine yapışık doğan 4 yavru kediden 2'sini kurtaran veterinerleri gören anne Kedi, kulübeye kadar görevlileri takip ederek yavrularına kavuştu.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden ve 35 yıldır kedi besleyen Zennure Keskin'in torunlarını sever gibi 'Kuzum' diyerek sevdiği kedisi, geçtiğimiz gün yavruladı. Kömürlükte bulunan yavrulara bakmayan giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Kedi yavrularının birbirine bağlı olduğunu gördü. Durumu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına bildirdi. Ekipler yaşlı kadının evine geldi. Anne kedi tarafından kordonu koparılan bir yavru kedinin öldüğü görüldü. Ardından birbirlerine yapışık 3 kediyi alan ekipler, 1 tanesinin daha öldüğü tespit etti. Ardından birbirine kordon bağı ile bağlı 2'si sağ 3 kediyi alan ekipler hemen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiler.

"Yavruları almaya geldiğimizde 2 tanesi ölüydü. İki tanesi birbirine kordon bağıyla bağlanmış"

Burada Veteriner Hekimi Nedret Avcı, kedileri birbirinden makas yardımıyla ayırdı. Ardından İHA muhabirine bir açıklama yapan Avcı, "Barınağımıza yapışık 4 kedi yavrusu olduğu ihbarı geldi. Yavruları almaya geldiğimizde 2 tanesi ölüydü. İki tanesi birbirine kordon bağıyla bağlanmış. Onların şu anda bağlarını kestik ayırdık. Diğerlerinin de kordon boğazlarına sarıldığı için, diğerlerini ölü aldık. İki yavrumuzu kurtardık. Şimdi annelerinin yanına teslim etmeye gideceğiz" dedi.

"BİRİSİNİ ALAYIM DERSEN HEPSİ BİRDEN GELDİ ELİME"

Zennure Keskin, 31 senedir kedi baktığını böylesine bir olayla hiç karşılaşmadığı anlatarak, "Evvelsi günü doğum yapmıştı. Bir tane doğurmuş. Ben aldım kutuyla beraber götürdüm kömürlüğe orada dursun diye. Dün de torunum, 'Anneanne ben kedinin eniklerine bakacağım, seveceğim' dedi. Götürdüm onu baktım. Birisini alayım dersen hepsi birden geldi elime. Dördü de yapışık birbirine. Kordonları birbirine bağlıymış. Belediye geldi, götürdü ayırıp getirecekler" dedi.

Öte yandan birbirinden ayrılan ve sağlık durumları iyi olan 2 kedi yavrusu Zennure Keskin'e teslim edildi. Yavru kedileri hemen emzirmek için altına alan anne kedinin o anları görenleri duygulandırdı.

(Cem Kaan Toka - İHA)