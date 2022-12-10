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4 katlı bina içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı

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Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat kazısı yapılan arsanın yanındaki 4 katlı bina, temelinde açılma oluştuğu gerekçesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat kazısı yapılan arsanın yanındaki 4 katlı bina, temelinde açılma oluştuğu gerekçesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Yeni Mahalle Maltepe Caddesi Canbaz Sokağı'nda inşaat için kazı yapılan alanın yanında yer alan, Ali Sevim'e ait binanın temelinde açılma meydana geldi.

Daha sonra ekipler, binanın kontrollü olarak yıkılmasına karar verdi. Binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı ve binaya girilmesine izin verilmedi.

İznik Belediyesi ekipleri, binayı içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıktı. Diğer apartmanların terasına çıkan vatandaşlar da ekiplerin yıkım çalışmasını izledi.

Belediye ve polis ekipleri, 15 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı apartmanda yaşayan 20 kişiyi daha önce tahliye etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Maltepe Bursa İznik Güncel Haberler

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