4 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR merkezli 4 ilde savcılığın koordinesi ile gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin'de 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 4 kilogram 67 gram esrar,196 gram metamfetamin, 5 bin 805 sentetik ecza maddesi, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek, bir miktar tabanca fişeği ve 8 şarjör, 5 adet sikke ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 115 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 şüpheliden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 47 kişiden 35'i tutuklandı 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.