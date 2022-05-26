4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi - Haberler

ORMAN Genel Müdürlüğü, geçen yılki yangınlardan sonra bu sene yangın sezonu öncesi 4 ilde 5 bin personelin katıldığı, 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı'nı gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz bu yıl, hem hava hem de kara araçları anlamında 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'yla yangınlara müdahale edeceğiz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, 2022 yılı orman yangınları sezonuna hazırlık için AFAD ile koordineli olarak merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenledi.