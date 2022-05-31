Suç örgütlerine yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı - Haberler

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Gaziantep'te, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Tekirdağ, Gaziantep ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütlerinin hedef alındığı belirtildi.

İstanbul KOM Şube Müdürlüğünce Sancaktepe'de iş yerlerine el bombası atarak zarar verdiği ve silahla yaralama suçuna karıştığı tespit edilen "Çekdar" kod adlı Ö.B.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi yakalandı. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör, 450 dolu fişek, 2 pompalı tüfek, 25 kartuş, 300 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Tekirdağ ve Edirne'de eş zamanlı "tefecilik" operasyonunda da tefecilik, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kumar oynatmak için yer temini ile tehdit suçlarını işledikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, kalaşnikof makineli tüfek ve 2 şarjör, 5 tabanca, av tüfeği, 7 senet, çek, 312 fişek ele geçirildi.

Gaziantep KOM Şube Müdürlüğünün operasyonunda ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, 3 tabanca, tam otomatik silah, 2 av malzeme tüfeği, kurusıkı tabanca, 600 fişek, çelik yelek, 199 uyuşturucu hap ile çok sayıda senet ele geçirildi.