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4 İlçede Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

4 İlçede Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da 4 ilçede girdikleri evlerde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri bir apartmanda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İSTANBUL'da 4 ilçede girdikleri evlerde hırsızlık yaptığı Belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri bir apartmanda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Bahçelievler, Esenyurt, Güngören ve Küçükçekmece'de meydana gelen hırsızlıklar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bir olayda apartman güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde apartmana giren hırsızların, parmak izi bırakmamak için oldukça dikkatli oldukları, içeri girdikten sonra her birinin bir daire kapısına yöneldiği görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Fırat G.(24) ile Murat G.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görünktü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Bahçelievler Küçükçekmece Esenyurt Güncel Haberler

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