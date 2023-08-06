4 gündür kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
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Karabük'te 4 gün önce 7 metre derinlikteki kuyuya düşmesi sonucu mahsur kalan büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Kadı Köyü Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Aydemir'e ait büyükbaş hayvan 4 gün önce tarla ortasında bulunan su kuyusuna düştü. Aydemir, arama çalışmaları çerçevesinde hayvanının kuyuda buldu. Hayvanı 7 metre derinlikteki kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Aydemir, AFAD ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresinden temin edilen araç yardımıyla hayvan mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Aydemir'in kardeşi, tarla sahiplerinin kuyuları kapatması gerektiğini belirterek hayvanın kuyudaki su sayesinde hayatta kaldığını söyledi.
4 gündür kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
KARABÜK - Karabük'te 4 gün önce 7 metre derinlikteki kuyuya düşmesi sonucu mahsur kalan büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Kadı Köyü Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi.
Ayşe Aydemir'e ait büyükbaş hayvan 4 gün önce tarla ortasında bulunan su kuyusuna düştü.
Aydemir, arama çalışmaları çerçevesinde hayvanının kuyuda buldu. Hayvanı 7 metre derinlikteki kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Aydemir, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
İl Özel İdaresinden temin edilen araç yardımıyla hayvan mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Aydemir'in kardeşi, tarla sahiplerinin kuyuları kapatması gerektiğini belirterek hayvanın kuyudaki su sayesinde hayatta kaldığını söyledi.