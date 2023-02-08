4 gün önce satın aldıkları evin enkazında eşi ve 3 çocuğuyla can verdi

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 4 gün önce Elbistan'da satın aldıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın'ın (5) cansız...

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 4 gün önce Elbistan'da satın aldıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı. Taşkın ailesinin ilk depremde hasar görmesine rağmen girdikleri evlerinin ikinci depremde yıkıldığı öğrenildi.

Aydın'ı Söke ilçesi Doğanbey Mahallesinden uzun yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İsmail Taşkın, 10 yıl önce Zeliha Taşkın (38) ile evlendi. Eşinin memleketine yerleşip, sanayide kaynak ustası olarak çalışan Taşkın'ın bu evlilikten Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın (5) isminde 3 çocuğu oldu. İsmail Taşkın, birikimi ile 2 Şubat günü Güneşli Mahallesi'nde satın aldığı dairenin tapusunun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.