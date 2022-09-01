Son dakika haberi! 4 GÜN ÖNCE EVLENEN FATMA'NIN CENAZESİ SAKARYA'YA GÖTÜRÜLDÜ Güncel Haberler Son dakika haber... Yaşamını yitiren Fatma Taşdemir'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi. Yaşamını yitiren Fatma Taşdemir'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi. Morgun önünde bekleyen eşi Enes Taşdemir'i yakınları teselli etti. Burada tamamlanan otopsi işleminin ardından Fatma Taşdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya'ya götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Sakarya Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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