Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: İmam Hatip Sporcularımız Olimpiyatlarda Bayrağı Göndere Çeksin

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu yaz Paris'te Olimpiyat Oyunları olacak. Gönül istiyor ki imam hatipli sporcularımız olimpiyatlarda bayrağı göndere çeksin, milli marşımızı dinletsin." dedi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor iş birliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreninde konuşan Erdoğan, imam hatip okullarının sporda çok daha başarılı olmasını istediğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'deki lisanslı sporcular arasında imam hatipli sporcu oranının yüzde 20'nin üzerine çıkmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da imam hatip öğrencisiyken hem atletizm hem de voleybol ve futbol takımında yer aldığını, yarışmalara katıldığını anlatan Erdoğan, "Bu yaz Paris'te Olimpiyat Oyunları olacak. Gönül istiyor ki imam hatipli sporcularımız olimpiyatlarda bayrağı göndere çeksin, milli marşımızı dinletsin. İmam hatiplilerin her zaman sportif ve sosyal faaliyetlerde ön planda olduğunu görüyoruz, bunun böyle devam etmesine de önem veriyoruz. Spor programlı imam hatip liselerimizin sayısının arttığını sevinerek takip ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her yerde Türk ve Filistin bayraklarını yan yana görüyoruz. Bugün burada da her yerde olduğu gibi Filistin davasındaki duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü bizim ecdadımızın 500 yıl boyunca barış içerisinde hükmettiği, İslam'ın kutlu beldesi Kudüs'te zulmün sona ermesini bütün gücümüzle istiyoruz. İsrail'in bir daha soykırıma teşebbüs edemeyeceği kadar güçlü bir Türkiye olmak zorundayız. İmam hatip nesli bu fikrin, bu duygunun ülkemizde kökleşmesi için bu mesajı çok güçlü şekilde herkese yaymak zorunda. Ümit ediyorum ki İsrail muvaffak olamayacak, Rabbim Filistinli kardeşlerimize hak ettikleri özgürlüğü, zaferi nasip edecek. Rabbim Kudüs'ün, Mescid'i Aksa'nın özgür günlerini de bize gösterecek."

Erdoğan, sadece sözle değil, gerek boykotla gerekse sosyal medyadan verilecek mesajlarla Filistin'de yapılanları unutturmayacaklarını dile getirdi.

İmam hatip neslinin bu konuda da üzerine düşeni yapacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Allah'ın izniyle Türkiye 21. yüzyılda o kadar güçlü olacak ki Mescid'i Aksa da Kudüs de Ayasofya'nın zincirlerini kırdığı gibi zincirlerini kırıp özgür günlerine kavuşacak." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da imam hatiplerde okuyan öğrencilerin sadece akademik alanda değil, sporda da önemli başarılara imza attıklarına şahit olduklarını söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş ise 45 imam hatip okulundan çok sayıda öğrencinin 15 branşta düzenlenen spor oyunlarına katıldığını ifade etti.

Törende Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaptı.

Gösterileri izleyen öğrenciler ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. Salondaki flamalarda "Müslümanlar kardeştir" ifadesi yer aldı.

Törende Iraklı öğrenciler ile ellerinde kırmızı yeşil balonlar taşıyan Ahmet Baldöktü İlkokulu öğrencileri birlikte dabke dansı yaptı.

Törenin sonunda protokol üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, müsabakalarda dereceye giren takımlara madalyalarını ve kupalarını takdim etti.