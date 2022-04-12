4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret - Haberler

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4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı ziyaret etti.

SİVAS (AA) - Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, Akçay ve teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak çiçek taktim etti. Karahan, cemiyetin kuruluşu ve çalışmaları hakkında Akçay'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçay ise cemiyet yönetimine teşekkür ederek, polis teşkilatının basın mensuplarıyla iyi bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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