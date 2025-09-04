4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor

4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Alan Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenecek festivalde bu yıl bir ilke imza atılarak, meta evrende bilim kurgu ve fantastik türüne özel ödül töreni gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında bu yıl, "En İyi Film Senaryosu", "En İyi Yapay Zeka Filmi", "En İyi Kısa Metraj", "En İyi CGI", "En İyi Oyuncu", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Bilimsel İçerik" dallarında ödüller verilecek.

Festivalin ana teması küresel iklim krizi, tarım ve sürdürülebilirlik

Festivalin yönetmenliğini Atilla Erkmen, yardımcılığını Dr. İren Dicle Aytaç, sanat yönetmenliğini Gizem Ertürk ve Balım Tanrıöver üstleniyor.

Festivalin Nişantaşı'ndaki basın tanıtımında, AA muhabirine konuşan festival direktörü Filiz Dağ, bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin ana temasının küresel iklim krizi, tarım ve sürdürülebilirlik üzerine odaklandığını söyledi.

Dağ, festivalde yeni ödüllerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Festivalimiz her sene büyüyor. Yeni ödüllerimizden birisi en iyi kısa film dalında. Yapay zekayla üretilmiş kısa film ödülü de var. En iyi yönetmen ve en iyi oyuncu ödülümüz de var. Burada aslında bir farklılığı da oyunculukta yapıyoruz. Bilim kurgu ve fantastik türde oyuncu bir insan olmayabilir. Bu bir robot veya bir hayvan veya bir uzaylı da olabilir. Dolayısıyla en iyi oyuncuyu seçecek olan jürilerden nasıl bir çıkış gelecek biz de heyecanla bekliyoruz."

Festivalin ödül töreninin meta evrende gerçekleşeceğini aktaran Dağ, "Bunun için de heyecanlıyız. Dünyanın her yerinden katılımcılarımız var. Bu sene FilmFreeway üzerinden başvuru aldık. Bu bizim için çok değerliydi. Meta evrende gerçekleşecek bir ödül töreni de ilk olarak bizde olacak. Film gösterimlerimiz Kadıköy'de gerçekleşecek. Teknoloji firmalarının da bu etkinlikler esnasında deneyim alanları sunması da ziyaretçilerimiz için ayrı bir eğlence ve heyecan katacak." diye konuştu.

"Yapay zekadan oluşmuş kısa filmlerin yarışacağı bir kategorimiz olacak"

Festivalin Yönetmeni Atilla Erkmen de teknoloji ve sanatı birleştirilen bir festival olmasını hedeflediklerini vurgulayan, "Bu sene sadece yapay zekadan oluşmuş kısa filmlerin de yarışacağı bir kategorimiz olacak. Genel olarak kısa filmlerin yarıştığı bir festival. Uzun metraj özel gösterimlerimiz olacak." dedi.

Erkmen, Alan Kadıköy'de açılış gününde akademisyenler, sektör profesyonelleri, yönetmenler, bilim kurgu ile ilgili yazarların da söyleşi yapacağını dile getirdi.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili detaylı bilgi için "us3f.com" adresi ve festivalin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.