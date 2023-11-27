4. Esenler Kısa Film Yarışması'nın jürisi belli oldu

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Esenler Film Festivali kapsamındaki kısa film yarışmasının jürisi belirlendi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Esenler Film Festivali kapsamındaki kısa film yarışmasının jürisi belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival bünyesinde gerçekleştirilecek yarışmanın jüri başkanlığını usta oyuncu Perihan Savaş üstlenecek.

Jüride ayrıca görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak yer alacak.

Yarışmada birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca ilk 7'ye giren finalist filmler, 5'er bin liralık gösterim telifine hak kazanacak.

Söyleşi, panel, konser ve eğitim gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak festival, bu yıl 15-19 Aralık'ta "umut" temasıyla sanatseverlerle buluşacak.