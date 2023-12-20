Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Film Festivali sona erdi. Festivalde ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca festivalde Gazze'ye destek ve dayanışma mesajları da verildi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Esenler Film Festivali" sona erdi.

Atlas Sineması'ndaki törene katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın insan hayatını yansıttığını belirterek, "Beyaz perdede birtakım hikayeler izlersiniz ve izlediğiniz hikayelerin neresinde kendi hayatınızın olduğunu örtüştürmek istersiniz." dedi.

Sinemanın insanın kendisini, bastığı toprağı, coğrafyayı, dünyayı ve kıtaların ötesinde yaşayanları tanıma imkanı verdiğini aktaran Göksu, "Sinema insanın hayatındaki şahitliktir. Hayat zaten şahitlikten ibarettir. Bazen iyiye, bazen kötüye, bazen güzele, bazen çirkine, bazen helale, bazen haram olana şahitlik edersiniz. Hayatınız bir şahitlik üzerine inşa edilir." şeklinde konuştu.

Göksu, sinemanın toplumların zihinsel ve kültürel dönüşümüne katkı sağlayan sosyal ve itici bir güç olduğunu vurgulayarak, 4. yılını kutlayan festivalde kadın, göç, çocuk ve umut temalarını işlediklerini aktardı.

"İnsanlık tarihinin en büyük soykırımına şahitlik ediyoruz"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinen Göksu, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlar ölüyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Gazze'de insanlık, insanlığın değerleri öldürülüyor. Gazze'de evrensel dünyanın bahsettiği ne kadar değer varsa hepsi bombalanıyor. Gazze'de demokrasi, insan hakları, özgürlükler öldürülüyor. Yirmi birinci yüzyılda, kundaktaki çocuklar öldürülüyor."

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımına şahitlik ettiklerini vurgulayan Göksu, "Bunu insanlık tarihine, kayıtlara geçirmemiz lazım. Gazze'deki direnişi, çocukların şehadetini, siyonist katil İsrail'in soykırımını tarihe geçirecek ve insanlığın hafızasına yer edecek beyaz perdeye yansıtan bir film projesinin mutlak surette insanlığın önüne sunulması gerekir. Kayıtlarda bunun mutlaka yer edinmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Göksu, Gazze'de yaşamını yitirenleri rahmetle ve minnetle andığını dile getirerek, "Siyonist İsrail'i de bütün benliğimle lanetliyor ve kınıyorum. Biz Gazze ile kardeş belediyeyiz. Gittim, gördüm, kaldım orada ve gerçekten her bomba düşüşünde, o sokaklardaki, caddelerdeki acıyı gören birisi olarak çok daha farklı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde, "En İyi Kısa Film" ödülünü "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada" filmi, "En İyi İkinci Kısa Film" ödülünü "Oyunbozan", "En İyi Üçüncü Kısa Film" ödülünü "Teamül" filmi aldı. "Suriyeli Kozmonot" ve "Duvar" adlı yapımlar ise "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

"Kısa Film Yapım Desteği"ni ise yönetmenliğini Öykü Orhan'ın, yapımcılığını Ebubekir Elkatmış'ın yaptığı "Kara Maden", Rabia Özmen'in yönettiği, Cemil Nazlı'nın yapımcılığını üstlendiği "Prosedür" ve yönetmenliğini Furkan Çakmak'ın, yapımcılığını Gülfem Kıroğlu ile Elif Daşkaya'nın yaptığı "Tarife" filmleri aldı. Destek almaya değer bulunan yapımlar, 60 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

Yönetmenliği Yağmur Kartal Karakuş'un yaptığı "Biçare" 20 bin lira değerindeki Jüri Özel Ödülü'ne hak kazanırken, yönetmenliğini İsmail Yılmaz'ın üstlendiği "Geri Dönüşüm" ise İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği aldı.

Yönetmenliğini Enes Yıldız'ın üstlendiği "Face ID" Flod Color Ödülü, yönetmenliğini Meryem Sena Metin'in yaptığı "Bir Yeni Etiket" ise Unity Prodüksiyon Kurgu Desteği'nin sahibi oldu.

Törende festivalin kısa film yarışması jüri başkanı Perihan Savaş ile jüri üyelerinden Andreas Sinanos, Banu Sıvacı, Yıldız Ramazanoğlu ve Sinan Albayrak yer aldı.

Sinema ve sanat dünyasından pek çok kişinin katıldığı töreni izleyenler arasında oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da hazır bulundu.

Törende festival tanıtım filmi, etkinliklerden derlenen görüntüler ve 2023'de vefat eden sanatçıları anmak üzere hazırlanan video gösterildi.

Ödül veren ve ödül alan katılımcıların Gazze'ye destek ve dayanışma mesajlarını ifade ettiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından gerçekleşen Tuluyhan Uğurlu konseriyle sona erdi.